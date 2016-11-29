وزير الإسكان: بيع جميع وحدات مشروع الرحاب ومد الحجز بـ «مدينتي» لـ 27 ديسمبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة انتهت من بيع جميع وحدات مشروع “الرحاب”، وتقرر مد فترة الحجز بوحدات “مدينتي” حتى 27 ديسمبر.

وذكر الوزير، أنه تم بيع 1488 وحدة بالرحاب و1900 في مشروع “مدينتي”، من إجمالى 3912 وحدة تم طرحها.

وأضاف الوزير :”بالنسبة لمن يرغب فى الشراء بمشروع مدينتي، عليه التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (26 شارع الكروم) المهندسين”.

وأوضح أن قيمة مقدم الحجز تبلغ 50 % من إجمالي قيمة الوحدة، ويتم سداد الباقي على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالعائد من تاريخ التعاقد.