ضبط بائع متجول بسوهاج عطل قطار القاهرة أسوان بقصد النزول أمام قريته

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة لتأمين محطة سكك حديد "بنجا/ محطة فرعية"، من القبض على بائع متجول، عبث ببلف الخطر الخاص بالقطار، ما أدى لسقوط الهواء وتوقف القطار لمدة 45 دقيقة.

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد حسين فؤاد، مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بتوقف قطار القاهرة أسوان بمحطة سكك حديد بنجا، محطة فرعية، عقب قيام بائع متجول بالعبث فى الفرامل.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد عمر أبو عقرب، معاون أول مباحث المركز، توقف القطار981 "أسوان/ القاهرة"، حال وصوله رصيف محطة بنجا بدائرة المركز، وتبين قيام "محمد. م. م. ع"، 40 سنة، بائع متجول ومقيم ببندر طما، بالعبث بـ"بلف الخطر" الخاص بالقطار، ما أدى لسقوط الهواء وتوقفه، وقد تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد النزول أمام قريته التى لا يتوقف القطار على محطتها.

عقب الواقعة، قام فنى هندسة السكة الحديد بإصلاح العطل، واستأنف القطار رحلته بعد تعطله خمسة وأربعين دقيقة، وتم تأمين القطار أثناء توقفه وحتى تحركه لاستئناف الرحلة، ولم ينجم عن ذلك ثمة حدوث تأخيرات بحركة سير القطارات، وتم التنسيق مع قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، وتحرير المحضر 5109 إدارى مركز طهطا لسنة 2016 بشأن الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.