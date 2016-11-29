5 معلومات عن مباراة الزمالك ودجلة اليوم الثلاثاء 29 / 11 / 2016

كتب عمرو جاب الله

يحل فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء 29 / 11 / 2016 فريق الزمالك ضيفا على نظيره وادى دجلة باستاد السلام ضمن الأسبوع الـ 12 لمسابقة الدورى الممتاز، ونستعرض 5 معلومات عن الفريقين قبل المواجهة.

الزمالك يواجه ميدو لأول مرة

مباراة الزمالك ودجلة ستشهد أول مواجهة بين الفريق الأبيض وأحمد حسام ميدو كمدير فنى حيث لم يلتقى العالمى ضد ناديه القديم كمدرب من قبل رغم توليه قيادة الإسماعيلى بالموسم الماضى لكنه رحل قبل مباراة الفريقين وهو ما يصعب من مهمة الفريق الأبيض خاصة أن دجلة ظهر بمستوى جيد مع ميدو بعدما قاد الفريق خلال آخر جولتين.

الزمالك يواجه دجلة بأقوى دفاع

استقبل دفاع الزمالك هذا الموسم هدف وحيد حيث سيصطدم مهاجمى دجلة بالخط الأقوى لدى قلعة ميت عقبة وكانت آخر مرة استقبلت شباك الزمالك هدف واحد فقط في أول 7 مباريات في موسم 2014/15 عندما توج الفريق الأبيض بدرع البطولة.

التشكيل المتوقع للزمالك

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى ومحمد ناصف وأحمد دويدار ومحمود حمدى وحسنى فتحى فى الدفاع ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وطارق حامد فى وسط الملعب وشيكابالا وستانلى وباسم مرسى فى الهجوم .

جنش "تميمة" حظ الزمالك

يعد محمود جنش المقرر حراسته لمرمى الزمالك فى مواجهة دجلة بمثابة تميمة حظ الفريق الأبيض حيث كان آخر مرة خسر الزمالك وجنش الحارس الأساسي للفريق منذ أربعة وثلاثين شهراً.

انطلاقة الزمالك تهدد دجلة

تعدد انطلاقة الزمالك فى الموسم الحالي من أفضل البدايات له فى البطولة حيث فاز فى خمس مباريات وتعادل فى مباراتين وكان الفريق الأبيض من أفضل بداياته فى السنوات الأخيرة بموسم 2003/2004 عندما انطلق الفريق بسبع انتصارات وأنهوا البطولة على قمة الجدول.