«الإسكان»: الانتهاء من بيع وحدات «الرحاب» ومد حجز «مدينتى» حتى 27 ديسمبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة انتهت من بيع جميع وحدات مشروع «الرحاب»، التى سبق أن طرحتها بعدد 1488 وحدة، بينما تم بيع 1900 وحدة بمشروع «مدينتى»، من إجمالى 3912 وحدة تم طرحها، وتقرر مد فترة البيع لوحدات «مدينتى» حتى 27 ديسمبر المقبل.

وقال مدبولى، ”بالنسبة لمن يرغب فى الشراء بمشروع مدينتى، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان”، والواقع بـ 26 شارع الكروم بالمهندسين، مضيفًا :” تبلغ قيمة مقدم الحجز 50 % من إجمالى قيمة الوحدة، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالعائد من تاريخ التعاقد”.