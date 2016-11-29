الأمن السودانى يصادر 4صحف يومية

كتب_مصطفى حمزة

أكدت مصادر من هيئة تحرير جريدة “اليوم التالى” السودانية فى تصريح خاص لوكالة أنباء “ONA” ،قيام أجهزة الأمن بمصادرة عدد اليوم الثلاثاء 29نوفمبر من المطبعه،دون ذكر أى أسباب.

وكانت أجهزة الأمن السودانية قد قامت صباح اليوم بمصادرة 4صحف يومية بعد إكتمال طباعتها،وهى” التيار “،”اليوم التالي”،بالإضافة إلى “الجريدة” ،و”الأيام” لليوم الثانى على التوالى.

يذكر أن ذلك يأتى بالتزامن مع اليوم الثالث للعصيان المدني ،الذى بدأ فى السودان،وبعد إغلاق قناة “أم درمان” ،وتلقى مسئولى قناة “سودان 24″ تحذيارت أمنية.