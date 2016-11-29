أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأمن السودانى يصادر 4صحف يومية

Google+ Print
الأمن السودانى يصادر 4صحف يومية الأمن السودانى يصادر 4صحف يومية

كتب_مصطفى حمزة

أكدت مصادر من هيئة تحرير جريدة “اليوم التالى” السودانية فى تصريح خاص لوكالة أنباء “ONA” ،قيام أجهزة الأمن بمصادرة عدد اليوم الثلاثاء 29نوفمبر من المطبعه،دون ذكر أى أسباب.

وكانت أجهزة الأمن السودانية قد قامت صباح اليوم بمصادرة 4صحف يومية بعد إكتمال طباعتها،وهى” التيار “،”اليوم التالي”،بالإضافة إلى “الجريدة” ،و”الأيام” لليوم الثانى على التوالى.

يذكر أن ذلك يأتى بالتزامن مع اليوم الثالث للعصيان المدني ،الذى بدأ فى السودان،وبعد إغلاق قناة “أم درمان” ،وتلقى مسئولى قناة “سودان 24″ تحذيارت أمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا