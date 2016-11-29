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الأرصاد: أمطار غزيرة على الوجه البحري ودرجة الحرارة بالقاهرة 23

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الأرصاد: أمطار غزيرة على الوجه البحري ودرجة الحرارة بالقاهرة 23 الأرصاد: أمطار غزيرة على الوجه البحري ودرجة الحرارة بالقاهرة 23

سقوط أمطار غزيرة – أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمالي البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا على معظم الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد، ووسط سيناء ما يتيح تكون الصقيع.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي البلاد متكاثرة على الوجه البحري والقاهرة، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة هناك، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة .

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الصغرى العظمى

 القاهرة 12 23

 الإسكندرية 12 25

 مطروح 11 24

 بورسعيد 14 23

 دمياط 14 23

 بلطيم 12 25

 الإسماعيلية 7 23

 السويس 07 24

 العريش 10 23

 نخل 2 23

طابا 4 23

 الطور 11 24

 مرسى علم 15 26

 الغردقة 14 26

 شرم الشيخ 18 25

 رفح 9 21

 كاترين 05 19

 سيوة 12 22

 المنيا 08 24

 الفيوم 09 24

 رأس سدر 11 23

 أبوسمبل 13 29

 وسط الدلتا 12 22

 أسيوط 09 25

 سوهاج 09 25

 الأقصر 18 28

 أسوان 13 30

 شلاتين 20 28

 حلايب 21 26

 الوادى الجديد 8 25

 قنا 9 26

 نويبع 16 24

 السلوم 12 23

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