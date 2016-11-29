حبس مأذون بالشرقية لتزويجه الفتيات القاصرات بتزوير وثائق رسمية

قرر المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس “هشام خ م” مأذون بإحدى قرى ديرب نجم، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير وتزويج الفتيات القاصرات.

تبين من التحقيقات الأولية بإشراف إسلام الحديدى مدير نيابة ديرب نجم، فى القضية رقم 7632 لسنة 2016 إدارى ديرب نجم، أن “إبراهيم ع م” بلغ عن زواج نجله ” أحمد ” عرفيا من ” عبير م أ ” وذلك سنة 2013 ، وقاموا بتوثيق العقد بحضور ” خالد ر ح” المحامى فى يوم 23 مارس سنة 2015، الذى تلاعب فى أوراق رسمية بالاشتراك مع المأذون سالف الذكر، حيث سجلوا الفتاة بسن مخالف للحقيقة.