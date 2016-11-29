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استسلام 140 مسلح و8 آلاف مدنى من حلب

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استسلام 140 مسلح و8 آلاف مدنى من حلب استسلام 140 مسلح و8 آلاف مدنى من حلب

الجيش العربى السورى

 

ذكر المركز الروسي للهدنة بسوريا، أن أكثر من 140 مسلحً قد خرجوا، بعد أن ألقوا السلاح عبر الممرات المتاحة لهم من حلب، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن المركز، اليوم، عن خروج أكثر من 8 آلاف من المدنيين من حلب التي يسيطر عليها المسلحون، مشيرًا إلى تحرير 14 حيًا بشرق حلب.

وجاء في بيان للمركز أن، “القوات الحكومية السورية واصلت خلال الليل التقدم بالأحياء الشرقية لحلب التي تسيطر عليها العصابات المسلحة، وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم تحرير 14 حيًا من أحياء حلب الشرقية من الإرهابيين بالكامل، أي نحو 300 ألف وحدة سكنية”.

وأشار البيان، “أنه خرج من الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون أكثر من 8 آلاف من المدنيين، بينهم 4 آلاف طفل، وتم تقديم الطعام والمساكن المؤقتة والمساعدات الطبية لكل من خرجوا من المدينة، وأن جميع المسلحين الذين ألقوا سلاحهم، يشملهم العفو العام الذي أعلنه الرئيس السوري، وتقدم السلطات المحلية كافة المساعدات اللازمة لهم”.

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