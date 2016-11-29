رئيسة كوريا الجنوبية: سأتنحى عن الرئاسة حسب جدول زمني يحدده البرلمان والقوانين

أعلنت رئيسة كوريا الجنوبية، بارك كون-هيه، اليوم الثلاثاء أنها ستفوض البرلمان ليقرر بشأن تنحيها عن الحكم الذي ينطوي أيضًا على تقصير فترة حكمها.

وقالت الرئيسة بارك، في خطابها الثالث للأمة حول فضيحة الفساد المتورطة فيها مقربتها تشوي سون-سيل وذلك في المركز الإعلامي في القصر الرئاسي، إنها على استعداد للتنحي عن منصب رئيس الدولة، حسب جدول زمني وإجراءات قانونية هادفة لنقل السلطة بصورة مستقرة لا تربك إدارة الدولة ولا تحدث فراغا في الحكم وذلك عبر نقاش بين الأحزاب السياسية.

وقالت بارك ” تركت كل شيء، وما أريده فقط خروج الدولة من حالة الارتباك والعودة إلى مسارها الطبيعي في أسرع وقت ممكن ” .

وجاء خطاب الرئيسة بارك اليوم بعد 25 يوما من خطابها الثاني حول فضيحة الفساد وسوء استخدام النفوذ التي تورطت فيها صديقتها تشوي. وتقدمت بارك باعتذار رسمي للشعب حول الفضيحة لأول مرة يوم 25 من الشهر الماضي وأوضحت استعدادها لقبول التحقيق الذي تضطلع به النيابة العامة وخضوعها لتحقيق يجريه مدع مستقل يوم 4 من الشهر الجاري.