"زيادة" كبيرة فى "اسعار" مواد البناء فى "مصر" لهذا اليوم الثلاثاء 2016/11/29 ...

سمر العشري

بدأت اسعار مواد البناء فى مصر فى الارتفاع بشكل جنوني بالتزامن مع الارتفاعات التي شهدتها اسعار العملة الامريكية فى مصر خاصة بعد الاجراء الاخير الذى اتخذته الحكومة والمتمثل في تحرير سعر الصرف حيث واصلت اسعار حديد التسليح والاسمنت في الارتفاعات لتسجل اليوم معدلات كبيرة .

اسعار حديد التسليح في مصر لهذا اليوم 29 /11/2016

سجل سعر حديد عز الدخيلة تسعة الاف وثلاثمائة جنيهاً للطن ،كما سجل سعر حديد بشاى تسعة الاف ومائتين جنيهاً للطن ،اما حد تسليح المصريين فقد سجل تسعة الاف ومائتين وخمسون جنيهاً للطن الواحد .

وقد علل الخبراء الى ان الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها اسعار مواد البناء وخاصة حديد التسليح ترجع اسبابها الى ارتفاع اسعار الدولار الامريكى نظراً لان صناعة الحديد فى مصر تعتمد على بعضاً من المكونات المستوردة من الخارج كما وضحوا ايضاً باحتمال ان تشهد الفترة القادمة مزيداً من الارتفاعات فى اسعار مواد البناء بسبب التقلبات التى تشهدها اسواق النقد الاجنبى فى مصر ،وعلى الجانب الاخر فقد شهدت اسعار الاسمنت مزيداً من ارتفاعات وفيما يلى قائمة بأسعار الاسمنت في مصر .

شبكةعيونالإخبارية

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