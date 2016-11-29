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"مصر" تستورد "أحشاء وأطراف" حيوانات "بمبلغ" 17 مليار جنيه "يأكلها" المصريون ...

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"مصر" تستورد "أحشاء وأطراف" حيوانات "بمبلغ" 17 مليار جنيه "يأكلها" المصريون ... "مصر" تستورد "أحشاء وأطراف" حيوانات "بمبلغ" 17 مليار جنيه "يأكلها" المصريون ...

فجر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مفاجأة كبري حول التبادل التجاري بين ودول شرق آسيا , وبالأخص حول واردات مصر السنوية من هذا الدول وفي مقدمتها  واردات مصر من دولة الهند التي احتلت المرتبة الثانية من حيث وارداتها إلي مصر بمبلغ وصلت قيمته إلي 17.9 مليار جنيه , ولكن المفجأة كانت حول االسلع التي تستوردها مصر من الهند بهذا المبلغ الضخم ،والأغرب أنها سلع غذائية للأكل وتستخدم في الصناعات الغذائية .

أحشاء وأطراف حيوانات للأكل

صدمة كبيرة ذكرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عبر بيانه السنوي للعام 2015 الذي أصدره , وتمثلت الصدمة في أن هذه السلع التي تتصدر قائمة واردات مصر من الهند هي أحشاء وأطراف حيوانات صالحة للأكل , كما تستخدم هذه الأحشاء والأطراف في الصناعات الغذائية , وتأتي السيارات والجرارات والدراجات البخارية في المرتبة الثانية خلف استيراد مصر للأحشاء وأطراف الحيوانات بغرض استخدمها في الصناعات الغذائية والأكل .

كما تضم قائمة الدول التي تستورد منها مصر من شرق آسيا كلا من ماليزيا والصين واليابان واندونسيا وكوريا الجنوبية وباكستان .

 

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رئيس قسم الأخبار

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