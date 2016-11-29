حاكم أم القيوين : أبناء قواتنا المسلحة قدموا نموذجا في التضحيات

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين..أن أبناء قواتنا المسلحة قدموا نموذجا في التضحيات وجادوا بدمائهم لرفع شأن الوطن والذود عن حياضه ومبادئه بجانب ترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيق المباديء الدولية وفق رؤية القيادة وصولا لتحقيق الأهداف الوطنية وصيانة الإنجازات وبناء النموذج الوطني الحي الذي يؤمن بأسمى مباديء الوطنية.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة " درع الوطن " بمناسبة " يوم الشهيد " .. إن الاحتفال بيوم الشهيد هو تعبير عن الإجلال والتقدير لشهداء الوطن الأبرار والوفاء لما قدموه من تضحيات وملاحم بطولية ومثال خالد لمعاني العطاء الوطني والانتماء وهو وقفة تاريخية نستلهم منها معاني الولاء و التضحيات.

وأعرب عن فخر قيادة وحكومة وشعب الإمارات بشهداء الوطن الأبرار وما قدموه من تضحيات وعن اعتزازهم بأسر الشهداء نموذجا وطنيا رسخ روح المواطنة الصادقة ومعنى التضحيات الذي قدمها أبناء القوات المسلحة الباسلة للدفاع عن الوطن باعتبارهم النموذج الوطني الفذ الذي شب عليه جيل الاتحاد .

وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا بهذه المناسبة .. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نشهد اليوم الاحتفاء بشهداء الوطن الأبرار تثمينا وتعظيما ووفاء لما قدموه من تضحيات وملاحم بطولية ومثال خالد لمعاني العطاء الوطني والانتماء وتجسيدا للارادة الصلبة التي يتمتع بها أبطال قواتنا المسلحة بكافة صنوفها .

لقد عبرت مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بأن يكون الثلاثون من نوفمبر من كل عام يوما خالدا في تاريخ الامارات . معبرا عن الاجلال والتقدير لشهداء الوطن ولأسرهم وأبنائهم ووقفة تاريخية تستلهم منها معاني الولاء و التضحيات للذود عن حياض الوطن وصيانة المكتسبات الوطنية .

إن الارادة الوطنية والتلاحم الوطني بين القيادة وشعبنا الوفي إنما هما تعبير صادق عن وحدة الصف والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن والدفاع عن حياضه لحماية المكتسبات وتقوية النسيج الاجتماعي وتعبير عن ثقافة الولاء التي غرسها القادة المؤسسون " رحمهم الله " في نفوس أبنائهم باعتبارهم الهدف الاستراتيجي الأول في البناء الاتحادي الذي ارتكز على بناء الانسان وتطوير قدراته وتنمية ثقافته الوطنية ليكون انسانا قادرا على تحمل مسئوليات القيادة وتربية الأبناء تربية وطنية تساهم في غرس المباديء الوطنية في نفوسهم ورفع درجة استعدادهم الدائم لمواجهة التحديات .

لقد قدم أبناء قواتنا المسلحة نموذجا فذا في التضحيات وجادوا بدمائهم لرفع شأن الوطن والذود عن حياضه و مبادئه وترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيق المباديء الدولية وفق رؤية القيادة لتحقيق الأهداف الوطنية وصيانة الانجازات وخلق النموذج الوطني الحي الذي يؤمن بأسمى مباديء الوطنية .

إننا نفخر اليوم قيادة وحكومة وشعبا بشهداء الوطن الأبرار وما قدموه من تضحيات ونعبر عن اعتزازنا بأسر الشهداء كنموذج وطني رسخ روح المواطنة الصادقة ومعنى التضحيات الذي قدمها أبناءنا في القوات المسلحة الباسلة للدفاع عن الوطن باعتبارهم النموذج الوطني الفذ الذي شب عليه جيل الاتحاد .

نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل شهداء الوطن وينزلهم منازل الصديقين وأن يعظم أجر أسرهم وأبنائهم ويجمعهم في جنات الخلود .