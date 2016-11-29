بالفيديو : "الشروط" الجديدة ل"لحصول" على وحدة "سكنية" من "الإسكان الاجتماعي" وميعاد تقديم الأوراق ...

سمر العشري

قال هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان معلناً عن شروط التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين المصريين، حيث أكد أنه يجب توافر بعض الشروط الهامة في المواطن للحصول على شقة مدعمة من الدولة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي .

الشروط المطلوب توافرها في المتقدم :

1- ألا يزيد إجمالي دخل المواطن المتزوج عن 3500 جنيه ويتم جمع راتب الزوجة إذا كانت تعمل مع راتب الزوج، أما بالنسبة للمواطن الأعزب فيكون الدخل لا يزيد عن 2500 جنيه.

2- أن لايتعدي سن المواطن عن 50 سنه وألا يقل عن 21 سنه.

3- ألا يقل دخل المواطن عن 1000 جنيه، موضحاً أنه يتم خصم 40% من دخل المواطن لأقساط الشقة، وحرصاً من الدولة على حياة المواطن المصري يتم رفض من يقل دخله عن هذا المبلغ.

4- ألا يكون سبق له الحصول على وحدة سكنية من الوزارة أو أرض مدعومة من الدولة، وكذلك لم يسبق له الحصول على قرض إسكان تعاوني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان من خلال برنامج "صباح دريم" ، والمذاع على قناة "دريم" الفضائية، أن الوزارة تعمل حالياً على تعديل بعض الشروط رغبة في إرضاء الكثير من المواطنين للحصول على وحدة سكنية، كما أعلن عن مفاجأة لكل من تم رفضه على أن يستكمل أوراقه مره أخرى، ويقوم بالتقديم من يوم 7 ديسمبر القادم وحتى نهاية شهر ديسمبر.

شبكةعيونالإخبارية

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