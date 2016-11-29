"المرشدين السياحيين" تطالب بزيادة تأمين "الأهرامات" لمواجهة الباعة الجائلين

كتبت آية دعبس

طالب حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، وزارتى السياحة والآثار، وشرطة السياحة، بمزيد من عمليات ضبط منطقة الأهرامات، لحل مشكلة الباعة الجائلين، لافتًا إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية محاولات لانضباط العمل بها، وكان لها مردود إيجابى، إلا أن المنطقة تحتاج لمزيد من الجهد.

وأشار النحلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة استثمار المرشدين السياحيين المصريين، واصفهم بـ"القوى الناعمة" لمصر، بما يملكونه من عمق ثقافى، لعمل موقع إلكترونى للتواصل مع كل دول العالم للترويج السياحى لمصر، ونشر معالمها.

وأوضح نقيب المرشدين السياحيين، إلى أن النقابة تعمل خلال تلك الفترة على توقيع بروتوكول مع الكليات والمعاهد المعتمدة، لحثهم على تدريس اللغات النادرة مثل "البولندى، والمجرى، والدنماركى، والنرويجى، واليابانى، والصينى"، لافتًا إلى أنه جارى التواصل مع عمداء الكليات لرفع الوعى لدى الطلاب فى اختيار موادهم، للوصول إلى خريج على مستوى مرتفع.