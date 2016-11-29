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"قرار" هام من “البنك المركزي” لـ"محدودي الدخل" وإصدار "شروطًا" موحدة لمنح "التمويل العقاري" ...

  • مصر
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"قرار" هام من “البنك المركزي” لـ"محدودي الدخل" وإصدار "شروطًا" موحدة لمنح "التمويل العقاري" ... "قرار" هام من “البنك المركزي” لـ"محدودي الدخل" وإصدار "شروطًا" موحدة لمنح "التمويل العقاري" ...

أصدر البنك المركزي المصري، بياناً رسمياً، ما أسماه شروطاً لمنح التمويل العقاري لمحدودي الدخل، مع منح البنوك فترة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها لتطبيق الشروط على التمويل الجديد دون التمويل القائم، كما ألزم كافة البنوك المصرية، بقبول تمويل كافة المهن المختلفة، مع وضع بعض الضوابط المنظمة لذلك .

وأكد البنك المركزي، بأن الحد الأقصى لنسبة تمويل الوحدة يصل إلى 85% من قيمة الوحدة السكنية، كما أن مدة صلاحية التعامل على شهادة الدخل لمدة عام من تاريخ تحريرها كحد أقصى، شريطة عدم تجاوز استعلام الصندوق 6 شهور .

هذا وقد أرجع البنك المركزي، الذي اتخذه، رغبةً منه، في تيسير إجراءات التمويل العقاري، خاصة لمحدودي الدخل ورفع معدلات بيع الوحدات المخصصة لتلك الشريحة، وخاصةً بعد ملاحظته، صعوبة حصول كل من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وأصحاب المهن الحرة على تمويل تحت مظلة مبادرة التمويل العقاري إما لانخفاض دخولهم أو لصعوبة إثباتها .

ومن ناحية أخرى، ارتفع بالبنك المركزي، اليوم الإثنين إلى 17.5571 جنيه للشراء مقابل 17.4854 جنيه للشراء أمس، بينما ارتفع سعر البيع إلى 17.9391 جنيه للبيع، مقابل 17.8969 جنيه للبيع أمس الأحد .

 

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رئيس قسم الأخبار

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