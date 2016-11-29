سلطان القاسمي: الأبناء البواسل في قواتنا المسلحة عز البلاد ودرعها

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .. أن أسمى ما يقدمه المرء لبلاده هو أن يجود بروحه من أجلها وهو ما يقدمه الأبناء البواسل في قواتنا المسلحة الذين يعملون بكل التفاني والإخلاص والولاء لبلادهم والذين نعتز بهم وبعطائهم ونشد على أياديهم فهم فخر الأبناء وعز البلاد ودرعها القوي.

ووجه سموه في كلمة وجهها عبر مجلة " درع الوطن " بمناسبة " يوم الشهيد ".. تحية عطرة لأسر الشهداء في هذه المناسبة .. مؤكدا سموه على الفخر الذي يشعر به كما يشعر به كل أبناء الإمارات بشهدائهم الذين قدموا بأرواحهم المثل الأعلى في خدمة الوطن فأصبحوا في كل قلب صغير كان أم كبير رمزا للفداء والعطاء.

وقال سموه " لنواصل معا مسيرة البلاد القوية الراسخة نحو مستقبل أصبحنا نملك مفاتيح أبوابه ".