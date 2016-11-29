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بالفيديو : "شاكيرا وصافيناز" يتصدرون مشهد "عرائس المولد" لهذا "العام" ...

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بالفيديو : "شاكيرا وصافيناز" يتصدرون مشهد "عرائس المولد" لهذا "العام" ... بالفيديو : "شاكيرا وصافيناز" يتصدرون مشهد "عرائس المولد" لهذا "العام" ...

لاشك أن المولد النبوى الشريف الذى يشرف علينا كل عام فى هذا الموعد تحديدا من كل عام يرتبط بالكثير من التقاليد والعادات لدى المصريين منذ سنوات كثيرة فى تاريخنا المصرى المعاصر والقديم . فقد إعتاد المصريين عبر الأزمنة على تقديس والإحتفال بالمولد النبوى الشريف على طريقتهم الخاصة والشىء الأكثر براعة لدى الكثير من المصريين وهو صناعه الحلوى .

وقد إتازت حلوى المولد النبوى الشريف بأنها فريدة ومميزة ولا تتكرر كثيرا خلال العام إلا من خلال هذا العيد فقط . ومن أبرز تلك الحلوى المميزة لهذا اليوم هى حلوى العروسة والحصان والتى تصنع من السكر مع إضفاء اللون الأحمر عليها لتثير إعجاب الأطفال والكبار معا .

وقد عكست عروسة المولد هذا العام واقعا للأسف ملموسا فقد تصدرت عرائس المولد هذا العام بالنسبة للمبيعات عروسة تدعى ” شاكيرا ” نسبة إلى الراقصة الشهيرة شاكيرا و الأخرى عروسة مولد تدعى ” صافيناز ” نسبة إلى الراقصة الأرمينية الشهيرة جدا صافيناز .

وجدير بالذكر أن أحد البائعين وصانعى الحلوى قد صرح أن الإقبال مازال ضعيفا جدا هذا العام عن الأعوام السابقة فى توقع أن يزيد الإقبال على شراء عرائس المولد وحلوى المولد الأسبوع المقبل قبيل المولد النبوى الشريف بينما صرح أيضا أن الحلوى هذا العام قد زادت للضعف تقريبا وذلك بسبب قلة وندرة السكر فى الأسواق و إرتفاع سعره فى الأزمة الأخيرة التى شهدتها البلاد .

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