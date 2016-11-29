"ضبط" كمية من "حلوى المولد النبوى" بها مواد "مسرطنة" بسوهاج ...

سمر العشري

نظرا لاقتراب المولد النبوى الشريف والذى يحتفل به المصريون بالاقبال على حلوى المولد النبوى المعروفة و المحببة للاطفال وللكبار ، كثفت ادارة مراقبة المنتجات الغذائية من تفتيشها على الحلويات فى هذه الفترة ولكن ما حدث كان مفاجأة تابعها الكثير بعلامات الاستفهام والاستهجان .

حيث تمكنت الادارة بالتعاون الجاد مع مديرية الأمن بمحافظة سوهاج من ضبط كمية من حلوى المولد تقدر بنصف طن محمولة على متن سيارة ربع نقل تبين احتوائها على مواد مسرطنة من صبغات مضافة الى الحلوى و معجونة بها ، وكان ضبط السيارة بعد كمين قامت به وزارة الصحة .

تم عمل محضر بالواقعة و انقاذ المواطنين منها حيث كانت فى طريقها للتوزيع على المحال قبل بيعها ، وينوه موقع نجوم مصرية بضرورة مراعاة الدقة فى اختيار حلوى المولد من مصدر موثوق حتى تتحق السلامة لجميع المواطنون فى هذه المناسبة السعيدة السنوية .

موعد المولد النبوى الشريف

الجدير بالذكر هو وجود جدل قائم الان فى تحديد موعد المولد النبوى الشريف هل سيكون يوم الاحد الموافق الحادى عشر من شهر ديسمبر أم سيكون يوم الاثنين الثانى عشر من ذات الشهر ، وفى هذا السياق قام الدكتور حاتم عوده بالاعلان على ان اليوم الثلاثاء سيكون هو المتمم لشهر صفر و سيكون الاربعا هو اول ايام شهر ربيع الاول ، وبالتالى سيكون موعد المولد النبوى هو الاحد الحادى عشر من شهر ديسمبر .

شبكةعيونالإخبارية

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