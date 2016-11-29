وزارة التربية والتعليم : توضح حقيقة ”إجازة الـ3 أيام” لطلاب "المدارس" بسبب توقعات سوء "الاحوال الجوية" ...

سمر العشري

ترددت انباءاً عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة التربية والتعليم بمنح طلاب المدارس في الجمهورية اجازة لمدة ثلاثة ايام بسبب سوء الاحوال الجوية واحتمال وجود سيول ببعض المناطق بالجمهورية وذلك في بدءاً من يوم الثلاثاء القادم .

ومن جانبها فقد نفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم هذه الاقاويل واعتبرتها محض افتراء ،كما اشارت المصادر ايضاً الى ان هناك تنسيق بين المحافظين وبين مديريات التعليم فى حالة وجود ما يمنع من من اتمام اليوم الدراسى وتكون سطلة اتخاذ القرارات للمحافظين في تلك الاماكن .

وعلى الجانب الاخر فقد اشارت هيئة الارصاد الجوية ممثلة فى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الى ان البلاد ستشهد خلال الفترة القليلة القادمة حالة من الطقس السيئ ومن المتوقع ايضاً ان تستمر حالة عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية الى نهاية الاسبوع الجاري ،كما ناشدت هيئة الارصاد المواطنين بتوخي الحذر واتباع كافة الاحتياطات الامنية و خاصة في المحافظات الساحلية لتقليل المخاطر الناجة عن تساقط الامطار بغزارة .

شبكةعيونالإخبارية

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