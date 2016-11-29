وزارة التموين : "تعلن" رسمياً عن تواريخ "المواليد" التي "ستضاف" على بطاقات "التموين" ...

سمر لعشري

تسجيل المواليد على بطاقات التموين ، فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باب تسجيل المواليد على البطاقات التموينية منذ الأسبوع الماضي ، والتي كانت قد توقفت في ديسمبر عام 2011 ، واكد مصدر مسئول بالوزارة في تصريح صحفي له ، أن إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين سيكون منذ عام 2006 وحتى عام 2011 والتي تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين .

تسجيل المواليد على بطاقات التموين

واكد مسئول وزارة التموين ، أن توقف تسجيل تلك المواليد جاء خلال فترة تحويل البطاقات الورقية إلى إلكترونية في ديسمبر من عام 2011 ، وأشار إلى أن التاريخ المشار إليه تم تحويل 600 ألف بطاقة ورقية إلى بطاقة إلكترونية ، وأوقف وزير التموين السابق خالد حفني المواليد الجدد لحين طباعة البطاقات الإلكترونية نظرا للزحام الشديد الذي شهدته في تلك الفترة ، رابط إضافة المواليد الجدد

وتجرى الان بمكاتب التموين بمختلف محافظات البلاد عمليات الاستعداد لاستقبال المواطنين من اجل تسجيل المواليد الجدد بالبطاقات التموينية للحصول على السلع التموينية وذلك بالتزامن مع الاعن الذى اصدرته وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب التسجيل للمواليد . وستبدأ مكاتب التموين فى تلقى الطلبات فى الاول من شهر ديسمبر القادم ، وذلك للمواليد بدءاً من شهر يناير لعام 2005 وحتى نهاية ديسمبر لعام 2011 . كما سيتم تلقى طلبات المواطنين لتسجيل ابنائهم من خلال مكاتب التموين او من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر شبكة الانترنت .

من الجدير بالذكر ان وزارة التموين بالتعاون مع بعض الوزرات و الهيئات فى الدولة قد قامت بعمل حصر للفئات المستحقة للدعم وعمل تنقية شاملة للبطاقات التموينية وحذف المواطنين الغير مستحقين وذلك فى اطار الخطة الى وضعتها الاجهزة المختصة بالدولة من اجل توصيل الدعم الى الفئات المستحقة . وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها اسعار اغلب السلع الغذائية فى مصر، واصبحت تشكل عبئاً كبيراً على كاهل المواطنين وخاصة اصحاب الدخل المحدود .

تنقية البطاقات التموينية

وفيما يتعلق بتنقية البطاقات التموينية ، اكد المصدر أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولي من التنقية ، وهى إلغاء المستفيدين ممن هاجروا للخارج أو السفر للعمل أو حتى الدراسة أو المتوفين ، وإضافة إلى الأسماء المكررة نظرا لانتقال مقر الإقامة ، كما اكد على أن الحكومة لم تستقر على تحديد راتب بعينة تقوم على أساسه بإلغاء الدعم لهذه الفئة كما انتشر بالفترة الماضية .

شبكةعيونالإخبارية

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