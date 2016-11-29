بلصور : "جداول امتحانات" نصف العام الدراسى "2017" لجميع المراحل التعليمية "ابتدائى واعدادى وثانوى" ...

سمر لعشري

بدأت جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية فى إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2016-2017 حيث يتبقى شهر كامل على موعد الامتحانات التى سوف تبدأ بناء على الخطة الزمنية التى اعدتها وزارة التربية والتعليم فى الأسبوع الأول من يناير وبالتحديد يوم 9 يناير 2017 .

ومن المحافظات التى بادرت بإعلان جداول الامتحانات ونشر مقترح لجداول الامتحانات لجميع المراحل التعليمية هى محافظة الشرقية، حيث قررت الدكتورة فريدة مجاهد وكيل أول وزارة التربية والتعليم نشر جداول امتحانات نصف العام الدراسى لجميع المراحل التعليمية ابتدائى واعدادى وثانوى .

وتبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية والفصل الواحد للصفوف من الثانى الابتدائى وحتى الخامس الابتدائى يوم 9 يناير 2017 وتنتهى يوم 12 يناير 2017، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى يوم 15 يناير وتنتهى يوم 18 يناير 2017.

وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية العامة والاعدادية المهنية والرياضية للصف الأول والثانى الاعدادى يوم 9 يناير 2017 وتنتهى يوم 14 يناير 2017، على أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادى يوم 21 يناير 2017 وتنتهى يوم 26 يناير 2017، وتبدأ امتحانات التربية الخاصة يوم 15 يناير وتنتهى يوم 26 يناير.

– وتبدأ امتحانات المرحلة الثانوية العامة للصفين الأول والثانى الثانوى يوم 9 يناير 2017 وتنتهى يوم 26 يناير 2017، وامتحانات التعليم الفنى للصفين الأول والثانوى الفنى التجارى أو الصناعى أو الزراعى يوم 9 يناير وتنتهى يوم 26 يناير 2017.

– ويوجد خلال أيام الامتحانات أيام الجمع يومى 13 يناير ويوم 20 يناير إجازة وكذلك عيد الغطاس يوم 19 يناير إجازة، وعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة موافق يوم 25 يناير إجازة رسمية وبهذا يكون هناك 4 أيام لا توجد فيها امتحانات.

وننشر صورة من جداول امتحانات نصف العام الدراسى لمحافظة الشرقية 2017 لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية العامة والمهنية والرياضية والثانوى العام والثانوى الفنى .

جدول امتحانات نصف العام 2017 للصف الثانى الابتدائى .

جدول امتحانات نصف العام 2017 للصف الثالث الابتدائى .

جدول امتحانات نصف العام 2017 للصف الرابع الابتدائى .

جدول امتحانات نصف العام 2017 للصف السادس الابتدائى .

جدول امتحانات نصف العام 2017 للصف الأول الاعدادى .

جدول امتحانات نصف العام 2017 للصف الثانى الاعدادى .

جدول امتحانات نصف العام 2017 للصف الثالث الاعدادى .

جدول امتحانات نصف العام 2017 الأول الثانوى .

جدول امتحانات نصف العام 2017 للصف الثانى الثانوى .

مع التمنيات الطيبة لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق ...

شبكةعيونالإخبارية

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