أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على أمل أبو حريرة شقيقة قاتل ضحية قرية شما بالمنوفية

Google+ Print
القبض على أمل أبو حريرة شقيقة قاتل ضحية قرية شما بالمنوفية القبض على أمل أبو حريرة شقيقة قاتل ضحية قرية شما بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط شقيقة قاتل ضحية قرية شما، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بورود  معلومات لإدارة البحث الجنائى بالمنوفية عن مكان اختباء أمل ابو حريرة، إحدى أفرد عائلة أبو حريرة المطلوبين أمنيا، وقامت مأمورية برئاسة اللواء ياسر ذهنى مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، وتمكنوا من إلقاء القبض على "أمل. م. ع. أ"، شقيقة "سامح" المتهم بقتل محمد عيسى بقرية شما التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية.

 

وأكد مصدر أمنى، أنه تم القبض على "أمل" فى مكان بعيد عن القرية، ودلّت التحريات التى أجرتها المباحث الجنائية عن مكان اختبائها، ويجرى حاليًا التحقيق معها لكشف أماكن اختباء باقى أفراد العائلة.

 

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطاراً من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، بمصرع محمد عيسى العليمى 45 عاماً مصاباً بطلقات نارية فى مناطق متفرقة من الجسد - لم يتم حصرها- إثر قيام عائلة أبو حريرة بقتله بسبب رفضه بالاشتراك مع آخرين عودة العائلة إلى القرية.

 

تعود القضية إلى بداية يوليو 2011 ، حيث قام عدد من أبناء عائلة أبو حريرة بقتل شاب من القرية، ما أدى إلى حدوث حالة من الغضب والثورة على العائلة، قام على إثرها الأهالى باشعال النيران فى منازل أبو حريرة.

 

فيما ردت عائلة أو حريرة على الهجوم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الأهالى الغاضبين ما أسفر عن مقتل 6 أفراد وإصابة العشرات.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365