الاتحاد السكندرى يستدرج المقاصة بالمكس

كتب - محمد عراقى

يستضيف الاتحاد السكندري صاحب المركز السابع والذي يملك في جعبته 16 نقطة، فريق المقاصة -الحصان الأسود لبطولة الدوري العام وصاحب المركز الثاني- والطامح للعودة من جديد لصدارة البطولة باستاد المكس ضمن فاعليات الأسبوع الثانى عشر للدورى .

يدخل المقاصة اللقاء وفي جعبته 27 نقطة فى المركز الثانى بجدول الدورى ،ويرغب في الوصول للنقطة 30 لاستعادة صدارة المسابقة على حساب الأهلي، والذي يملك 29 نقطة قبل مباراته مع الشرقية غداً الأربعاء، فى الوقت الذى يحاول فيه زعيم الثغر بقيادة مختار مختار العودة للإنتصارات من جديد بعد الهزيمة المفاجئة التى منى بها الفريق فى اللقاء الماضى على يد الشرقية والتى فجرت براكين الغضب داخل المدينة الساحلية وأدت لتقديم المدير الفنى لإستقالته ثم تراجع عنها عقب مكالمة هاتفية أجراها محمود مشالى رئيس الاتحاد بمختار مختار .