وفد من القوات المسلحة يعزي في وفاة خميس المزينة

قدّم وفد من القوات المسلحة برئاسة اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري، رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية، واجب العزاء في وفاة المغفور له الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي.

وأعرب الوفد، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الطوار بإمارة دبي، عن خالص التعازي لأسرة الفقيد، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما قدّم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، واجب العزاء.

وزار الطاير مجلس عزاء الفقيد في منطقة الطوار في دبي، حيث أعرب لعائلة الفقيد عن صادق عزائه ومواساته لهم، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه. إلى ذلك، قدّم خالد بوحميد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشباب لكرة القدم، وخليفة حارب، عضو مجلس الإدارة، مساء أمس، واجب العزاء لأسرة خميس مطر المزينة.

وقد تقبل العزاء شقيق المرحوم عمر مطر المزينة، ونجل المرحوم محمد خميس مطر المزينة، وقدّما شكرهما وتقديرهما لإدارة النادي على هذه المبادرة.

وقد رافقهما، خلال تقديم واجب العزاء، عبيد هبيطة، مدير الفريق الأول، وعبد الله السويدي، مدير شؤون الاحتراف، وخالد الجسمي، المنسق العام للفريق، والطاقم الفني والطبي، ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم.