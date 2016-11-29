نائب رئيس البرلمان العراقى يدعو لاستمرار المساعدات الدولية للعراق وكردستان

بغداد أ ش أ

دعا نائب رئيس البرلمان العراقى آرام شيخ محمد، الإثنين، إلى ضرورة استمرار المساعدات الدولية للعراق وإقليم كردستان فى ظل الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميًا.

وطالب شيخ محمد - خلال لقائه مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف ينتشا بحضور نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة ببغداد جورجى بوستن - الأمم المتحدة السعى ببذل أقصى الجهود للمساعدة فى تحريك عجلة "التسوية الوطنية" بين كافة المكونات العراقية وإقصاء المشكلات الجانبية التى تعيق مسار عملية التسوية السياسية وتحقيق المصالحة.

ولفت إلى أن العراق يواجه تحديات أمنية كبيرة فى إطار الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابى ويتطلع إلى استمرار الدعم والتعاون مع الأمم المتحدة على كافة المستويات والأصعدة.

وأكد ضرورة الإسراع بإنهاء المشكلات تزامنًا مع الانتصارات وتحرير أرض العراق بالكامل من قبضة داعش، لافتًا إلى أن المجموعات الإرهابية استغلت المشكلات بين المكونات العراقية لتحقيق مآربها ومخططها الخبيث التى زرعت روح الفتنة والتفرقة.

وأشار إلى أن المشكلات المالية فى إقليم كردستان حالت دون صرف رواتب الموظفين والمعلمين، ومن الضرورى إيجاد حل جدى وسريع لهذه الأزمة التى أثقلت كاهل المواطنين فى الإقليم.

من جانبه، أبدى ميروسلاف استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدات والدعم اللازم للعراق والمساهمة فى وضع الحلول للأزمات من شأنها أن تعطى فرصة أخرى للتسوية السياسية وتكون بداية جيدة لفصل جديد فى العراق.