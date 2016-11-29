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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29/11/2016 بالمصنعية و 15 جنيه ارتفاع دفعة واحدة في أسعار المعدن النفيس

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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29/11/2016 بالمصنعية و 15 جنيه ارتفاع دفعة واحدة في أسعار المعدن النفيس سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29/11/2016 بالمصنعية و 15 جنيه ارتفاع دفعة واحدة في أسعار المعدن النفيس

اليوم في ، حيث بدأت تعاملات اليوم الثلاثاء 29/11/2016 بارتفاع جديد في المعدن النفيس بالصاغة، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار 15 جنيه للجرام للعيار الواحد، مثل عيار 21 وعيار 18، وارتفع أيضا الجنيه الذهب حوال 120 جنيه، حيث ارتفع سعر عيار 18 إلى 510 جنيه مقابل 595 جنيه لعيار 24.

ويبدو أن حالة الاستقرار التي ظهر عليها المعدن النفيس، خلال الأيام السابقة، كانت مرتبطة باستقرر أسعار الدولار الأمريكي في البنوك والسوق السوداء، حيث من المعروف أن العلاقة تكاملية بين الذهب والعملة الخضراء، حيث ارتفعت أسعار المعدن النفيس فورا بعد صعود الدولار في البنوك 15 قرش مرة واحدة بعد فترة من الثبات.


سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29/11/2016

نتابع أسعار الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، ونتمنى أن تعود قيمة الذهب إلى وضعها الطبيعي وعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، حيث توجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

        سعر الذهب عيار 18: 510 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 595 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 680 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 4760 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1195 دولار.

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