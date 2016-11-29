4 شروط للحصول على براءة اختراع و7 مراحل يمر بها طلبك.. تعرف عليها

براءة الاختراع هى صك تصدره الدولة للمخترع الذى يستوفى اختراعه الشروط اللازمة لمنح براءة اختراع صحيحة يمكنه بموجبه أن يتمسك بالحماية التى يضفيها القانون على الاختراع، وتشمل الحماية التى يقررها القانون لصاحب البراءة الحق فى أن يستأثر وحده باستعمال الاختراع واستغلاله اقتصاديًا، وبالتالى تمكينه من جنى أرباح من وراء هذا الاستغلال فى مقابل ما قدمه من كشف سر الاختراع للمجتمع .

الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه بالنسبة لشروط الحصول على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع المصرى فيجب أن يتوافر فى الاختراع ما يلى:

1-أن يكون الاختراع جديدًا "شرط الجدة" فلا يعتبر الاختراع جديدًا كله أو جزء منه إذا سبق إصدار براءة اختراع عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه، سواء فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج، وذلك قبل تقديم طلب للحصول على البراءة فى مصر، وكذلك لا يعتبر الاختراع جديدًا كله أو جزء منه إذا سبق الطلب المقدم للحصول على البراءة فى مصر تقديم طلب آخر للحصول على براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه سواء فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج.

2- أن ينطوى على خطوة إبداعية .

3- ألا يكون الاختراع بديهيًا لرجل الصناعة المتخصص فى المجال التكنولوجى للاختراع.

4- أن يكون قابلا للتطبيق الصناعى .

وأوضح صقر، أن هناك 7 خطوات يمر بها طلب الحصول على براءة الاختراع من مكتب براءات الاختراع المصرى التابع للأكاديمية، وتتمثل فيما يلى:

1-أن يتم تقديم طلب لمكتب براءات الاختراع مع المستندات التى نص عليها القانون رقم 82 لسنة 2002 والتى توجد على موقع المكتب .

2-تسديد رسوم تقديم الطلب وهى حوالى 150 جنيها مصريًا ويعفى إعفاءً كاملاً الطلبة بكل فائتهم حتى لو طلبة دراسات عليا من سداد المصروفات .

3- يتم إعطاء الطلب رقمًا وتاريخ إيداع بالمكتب .

4-يعطى القانون واللائحة التنفيذية مهل لاستيفاء بعض المستندات .

5-يتم إجراء الفحص الشكلى للطلبات فى خلال 6 أشهر من تقديم الطلب .

6-يتم تحويل الطلبات للفحص الفنى بأسبقية تقديمها للمكتب .

7-فى حالة قبول الطلب فنيًا يتم النشر عنه القبول فإذا لم يتم الاعتراض عليه يتم منح البراءة.