سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29/11/2016 في السوق السوداء والبنك الأهلي يرفع العملة الأمريكية 15 قرش مرة واحدة

سعر الدولار اليوم، حيث حالة من الاستقرار تسيطر على سوق تداول العملات، حيث شهدت السوق السوداء استقرار وهدوء نسبي في حركة بيع وشراء العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري، رغم امتناع البنوك عن البيع، ولجوء المستوردين إلى السوق الموازي، ومن المتوقع أن لا تستمر حالة الاستقرار هذه فترة طويلة.

وفي تطور جديد للأحداث، يدرس البنك المركزي المصري، إجبار البنوك على عدم قبول النقد الأجنبي مجهول المصدر، مع ضرورة أن يقوم الفرد الذي يرغب في الإيداع، بإثبات مصدر هذه العملات من الدولار أو اليورو أو غيرها من العملات العربية والأجنبية، ويظهر أن الهدف من هذه الخطوة الغريبة هو محاصرة السوق الموازي.

ويرى البنك المركزي أن العميل الذي يشتري العملات من السوق السوداء لن يستطيع إثبات مصدر حصوله عليها، ولذلك لن يتم قبولها للإيداع داخل البنوك، حيث ينبغي له أن يثبت بأوراق رسمية من أين حصل على هذه الأموال، وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا سابقا، بتحديد الحد الأقصى للإيداع عن طريق الأفراد بمبلغ 10 آلاف دولار أمريكي.

من جانب آخر حقق بنك سايب أعلى سعر لبيع وشراء العملة الخضراء، حيث سجلت العملة الخضراء في البنك 17.65 جنيه للشراء، مقابل 17.95 جنسه للبيع، وجاء في المرتبة الثانية بنك بيريوس مسجلا 17.60 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 29/11/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.25 جنيه للشراء مقابل 18.50 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

المعروف أن العديد من البنوك الحكومية والخاصة، قد سارعت لرفع الحد الأقصى لكروت الائتمان من جديد، بعد قرار البنك المركزي الخاص بتعويم الجنيه المصري، مما أدى إلى توفير سيولة كبيرة لدلى البنوك من العملة الأمريكية، وجاء على رأس هذه البنوك البنك الأهلي، والبنوك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وبنك أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك

وصل سعر الدولار في البنوك المصرية 17.45 جنيه للشراء و17.80 للبيع في البنك الأهلي وبنك مصر، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه رسميا وتحرير سعر صرف العملة المصرية، ويعني ذلك خفض كبير للعملة المصرية، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

وكانت جهود البنك المركزي قد نجحت في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبالنسبة لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 19.50 للشراء مقابل 19.75 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع.

وبالتحول إلى تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه في السوق الموازي، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.25 للشراء مقابل 5.50 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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