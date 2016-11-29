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حقائب اليد "لا لا كوين" أنيقة وصديقة للبيئة

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الإثنين 28-11-2016 19:38

تصاميمٌ رفيعة المستوى تدوم على مر الزمن وتحمل دوماً في طياتها المفاجآت السارة، هي ما يميز علامة الحقائب اليدوية ’لالا كوين‘ LaLa Queen التي تقدم ابتكاراتها العصرية الشرق أوسطية من قلب العاصمة اللبنانية بيروت لتحاكي أذواق المسافرين والمستكشفين ومحبي المغامرات على أنواعها. تأسست العلامة على يد المصممة سالي سري الدين والتي تستمد إلهامها ورؤيتها الطموحة لعلامة ’لالا كوين‘ من الابتكارات الخلاقة لكبار الحرفيين الملتزمين باستخدام أجود الخامات المحلية الرفيقة بالبيئة. تخاطب تصاميم سالي المرأة العصرية التي تسعى لترك بصمة ايجابية في مجتمعها؛ من هنا يأتي التزام ’لالا كوين‘LaLa Queen بالتصاميم المستدامة التي تراعي البيئة. وتفخر العلامة باحتضان أربع تشكيلات مختلفة من الحقائب ضمن طيفٍ من الأنماط المتنوعة، حيث تعكس تشكيلة The Q Collection أسلوب الزخرفة البديعة المستقاة من فن العمارة القديمة لمدينة إسطنبول؛ أما تشكيلة The Curve Collection فتزخر بالحقائب متعددة الأغراض التي يمكن حملها كحقيبة يد مع أو بدون حزام وكذلك كحقيبة ظهر؛ في حين تقدم تشكيلة La by LaLaQueen، التي تم إطلاقها في موسم الصيف، مجموعة من التصاميم التي ترسم لوحة لونية تجسد أزهى الألوان الصيفية ضمن خطوط هندسية دقيقة وأشكالٍ عشوائية مصنوعة من أفضل أنواع الجلود الطبيعية والسويد؛ وأخيراً تزهو تشكيلة Dr. Collection بتصاميم مستوحاة من إطلالات العصور القديمة ممزوجة بالتنوع في الأحجام والتدرجات اللونية لتكتمل معها أناقة المرأة وإطلالتها الفريدة. وفي نهاية المطاف، يتلخص هدف العلامة المعاصرة في تقديم تصاميم تراعي الحاجة الماسة حول العالم للحفاظ على المصادر الطبيعية وحمايتها من خلال مخاطبة المرأة ذات الفكر المتقدم التي تسعى لترك بصمة ايجابية في مجتمعها والعالم. 

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سيدتي