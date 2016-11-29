لما العقيل: كلاسيكيات الألماس من معوّض تعكس شخصيتي

بيروت- سيدتي نت

اسم "معوّض" Mouawad هو من الأسماء العريقة في عالم المجوهرات، حيث ارتبط على مر الزمن بتصميم وتنفيذ أجمل المجموعات الماسية، وهذا ما جعل منها دار المجوهرات المفضّلة لدى الملوك وكبار الشخصيات والمشاهير، والعملاء الذين يولون تقديرًا بالغًا للحرفية العالية في صناعة قطع وتحف فنية بأسمى المعايير.

ومن ضمن المجموعات التي أطلقتها حظيت مجموعة "كلاسيكيات الألماس" من "معوّض" Mouawad بإعجاب واسع محليًّا ودوليًّا حتى أصبحت المجموعة الأكثر مبيعًا لدى الدار. وتضم مجموعة "كلاسيكيات الألماس" ابتكارات ألماسية متناغمة من قلادات وأساور وأقراط وخواتم، وتجمع تصاميمها زخارف كلاسيكية من الزهور والبتلات والقلوب والدموع تتهادى بين البساطة الفاتنة والعظمة الهائلة، لتقدم لكل امرأة فرصة اختيار المتمم الأمثل لجمالها وروعةً لا يقوى عليها الزمن.

وعن تجربتها مع "كلاسيكيات الألماس" من دار "معوّض" Mouawad تؤكد مدوّنة الأزياء لما العقيل أن هذه المجموعة تعكس شخصيتها كما أن كل حبة ألماس فيها تروي قصة حبّ وأمل وهي تخليد لوعد الحبّ الأزلي.