تخلصى من سموم ورائحة الجسم بـ"الديتوكس الصحى"

كتبت رانيا سعد الدين

الديتوكس من الأنظمة الغذائية التى تعمل على التخلص من السموم وتحسن من عملية التمثيل الغذائى في جسم الإنسان ما يحسن من رائحته بدون استخدام العطور.

أكدت الدكتورة مها سامى، أخصائية التجميل أنه أحيانًا يحتاج الجسم إلى اتباع نظام مخصص للتخلص من السموم، وطردها عن طريق الفضلات ليكون أداؤه بطريقة أفضل ويكون " الديتوكس" أحد الطرق الطبية للوصول إلى هذه النتيجة.

ماهو "الديتوكس"؟

عبارة عن ماء مخلوط بقطع من الخضراوات أو الفاكهة والأعشاب الطازجة ويتم تناوله بغرض تخليص الجسم من السموم، ويتم تحضيره في وعاء وذلك عن طريق تقطيع الفاكهة أو الخضراوات ونقعها لبضعة ساعات وتناولها على مدار اليوم.

فوائد " الديتوكس"



>أكدت مها سامى أن من أهم فوائد الديتوكس فى فصل الشتاء أنه يساعد على شرب الماء بكميات كبيرة على الرغم من عدم الشعور بالعطش فهو لذيذ الطعم وغنى بالفيتامينات الطبيعية التى يحتاجها للجسم وتعمل على تقوية جهاز المناعة كما يحتوى على مضادات للأكسدة، كما يجب الاعتماد على اختيار أنواع من الفاكهة لها طعم قوى ولا تحتاج إلى أضافة السكر مثل "البرتقال، الأناناس، الكيوى".



>كما يعمل "الديتوكس" على تحسين الجهاز الهضمى والشعور بالشبع ما يساعد في نجاح أنظمة الرجيم ويساهم في إنقاص الوزن وتحسين ملمس الجلد، وتقوية الأظافر والصحة العامة للجسم.



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كيفية تحضير "الديتوكس"

نقوم بتقطيع تفاحه إلى شرائح متوسطة، ونضعها فى وعاء بلاستيك ونضع معها أعوادًا من القرفة وقليل من عصير الليمون، نقوم بملء الوعاء بالماء ويترك لمدة 3 ساعات ويمكن استبدال التفاح بنوع الفاكهة المفضل لدى الفرد.

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