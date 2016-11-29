رئيس "المصرية للسبائك الحديدية" بأسوان: نصدر 80% من الإنتاج

أسوان - صلاح المسن

أكد المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للسبائك الحديدية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بأن الشركة متخصصة فى إنتاج السبائك الحديدية والمنتج الرئيسى هو سبيكة الفيرسيلكون اللازمة لإنتاج الصلب.

وأشار فى حواره لـ«اليوم السابع» أن الشركة تتمتع بسمعة طيبة فى العالم وحاصلة على معظم شهادات الجودة ومنها الأيزو وشهادة الاعتمادية للمعامل، ولأن نشاط الشركة يعتمد على التصدير فالجودة هى المميز الرئيسى لمنتجات الشركة.. وإلى نص الحوار:

ما القدرة الإنتاجية للشركة المصرية للسبائك الحديدية؟

- إن إنتاج الشركة تقريبا حوالى 50 ألف طن سنويا يتم تصدير 80% منه وخاصة إلى منطقة اليورو وقارة آسيا ومتمثلة فى اليابان والهند وكوريا والدول العربية متمثلة فى السعودية والإمارات وليبيا وتونس والجزائر.

وهناك منتج آخر ثانوى وهو المنتج الذى يتم الحصول عليه من الفلاتر، حيث تعتبر الشركة المصرية للسبائك الحديدية من الشركات الرائدة الصديقة للبيئة حيث يتم تجميع سنويا تقريبا 18 ألف طن غبار من الفلاتر وهذا الغبار له سمعة عالمية طيبة والعميل الرئيسى للشركة هى اليابان حيث يتم تصدير 10 ألاف طن سنويا من الغبار لليابان ويستخدم هذا المنتج أساسا فى الخرسانات عالية الجودة وأيضا له استخدامات أخرى فى الأسمدة مثل الشركة الأردنية للأسمدة.

ما الخامات الرئيسية التى تعتمد عليها الشركة وهل يوجد بها عجز ؟

- الخامات الرئيسية التى تستخدمها الشركة هى خام الكوارتز وقشور الحديد او رايش الحديد والمواد المختزلة متمثلة فى الفحم والشركة مقامة على مساحة 50 فدانا بمدينة ادفو وقريبة من مناجم الشركة بمنطقة أم دجليج بالبحر الأحمر .

ما مدى اهتمام الشركة بالعاملين ورعايتهم ؟

يوجد بالشركة تقريبا حوالى 1200 عامل ترعاهم الشركة جيدا من كافة النواحى الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية. وأن الثروة الحقيقية للشركة هى الأيدى العاملة متمثلة فى الموارد البشرية للشركة، وأضاف أن الشركة لا تألو جهدا فى إجراء التدريبات المستمرة للعاملين بها لرفع المستوى التقنى والمستوى الثقافى و المستوى الاجتماعى لهم حيث ترعى الشركة العاملين بها رعاية صحية طبية كاملة، على أعلى مستوى ومتعاقدة مع مستشفيات بأسوان وأسيوط والقاهرة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للعاملين وأقامت الشركة نادى للعاملين أيضا تم افتتاحه العام الماضى لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية للعاملين وأبنائهم.

هل هناك أصول معطلة بالشركة ؟

جميع أصول الشركة تعمل بكفاءة عالية ولا توجد أى أصول غير مستغلة، فالشركة تمتلك أربع أفران كهربائية وتصل طاقة الفرن الواحد لـ25 ميجا فولت أمبير، وجميع الأفران الأربعة بالشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية التصميمية، وهذا يرجع لحرص العاملين بالشركة وإدارة الشركة على المحافظة الدائمة والمستمرة على أصول الشركة حتى تستمر الشركة المصرية للسبائك الحديدية فى العطاء لمصرنا الغالية .

كيف تعمل الشركة فى ظل ظروف الطاقة الحالية ؟

- الشركة تعتمد بشكل أساسى على الطاقة، وبما أن الطاقة تورد من الدولة و هذه تكلفتها فعلى إدارة الشركة أن تعمل جاهدة لتوفيق أوضاعها لكى تستطيع المنافسة مع الشركات العالمية فى ظل أسعار الطاقة الحالية حيث يجب وضع حلول أخرى لتقليل التكلفة وأضاف أن الشركة بدأت فى اختيار بعض المواد الخام ذات التكلفة الأقل والتى من الممكن أن نحقق بها الجودة المطلوبة للتصدير أى دون التأثير على الجودة و أضاف أن الشركة استطاعت أن تفعل ذلك فى العام الحالي، حيث استطاعت الشركة أن توفر فى الفحومات فقط حوالى 43 مليون جنيه، مما خفض التكلفة لكى يتم تعويض ارتفاع أسعار الطاقة واستطعنا تحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة.