علاء عبد المنعم: ترجمتى لمقال وزيرة التعاون الدولى بـ"وول ستريت" دقيقة

قال النائب البرلمانى علاء عبد المنعم، أن الترجمة العربية للمقال الذى كتبته الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، والذى ألقاه أمس الاثنين تحت قبة البرلمان، هى " ترجمة دقيقة ومحترفة ولم أقع ضحية للترجمة ".

وأضاف عبد المنعم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الوزيرة كتبت فى المقال أن " مصر ستقوم – من خلال الاكتتاب العام- بطرح جزئى لعدد من الشركات والبنوك المملوكة للدولة لأول مرة، والتى ستقوم بتغطية شركات المرافق العامة التى تم استبعادها من عملية الطرح تلك نظرا لكونها ذات طبيعة استراتيجية ، لافتة إلى وجود العديد من المشاريع العملاقة التى يتم تنفيذها بين القطاعى العام والخاص بنظام PPP".

واوضح النائب البرلمانى أن سبب اعتراضه يكمن فى أن وزيرة التعاون الدولى كتبت هذا الأمر فى مقال بصحيفة أمريكية قبل أن تطلع عليه مجلس النواب، خاصة أن هذه القرارات التى أشارت لها فى المقال، وقالت أن الحكومة بصدد تنفيذها، هى قرارات اقتصادية خطيرة، لأن مسألة طرح المرافق العامة التى وصفتها الدكتورة سحر نصر بالإستراتيجية، للاكتتاب العام، هو قرار يجب أن يصدر عن البرلمان وليس الحكومة، لذلك أعترضت على الأمر داخل البرلمان، لأن ما قالته الوزيرة هو تجاوز لدور البرلمان الرقابى .