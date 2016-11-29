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660.7 مليون جنيه إيرادات المترو السنوية..و2.5 مليون راكب يستقلونه يوميا

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660.7 مليون جنيه إيرادات المترو السنوية..و2.5 مليون راكب يستقلونه يوميا 660.7 مليون جنيه إيرادات المترو السنوية..و2.5 مليون راكب يستقلونه يوميا

>كتب رضا حبيشى

كشفت تقرير رسمى عن تحقيق شركة المترو إيرادات بلغت 594 مليون جنيه من التذاكر والاشتراكات خلال العام المالى 2015/2016، بالإضافة إلى 66.7 مليون جنيه من أنشطة إيجار الأكشاك والمحلات بالمحطات وإعلانات القطارات والمحطات وتحصيل الغرامات من المخالفين، لافتًا إلى 903 ملايين راكب استقلوا خطوط المترو الثلاثة خلال هذا العام.

 

وأضاف التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن 2.5 مليون راكب يستقلون خطوط المترو يوميًا، موزعة 1.38 مليون بالخط الأول ومليون راكب الخط الثانى و130 ألف ركاب للخط الثالث، لافتًا إلى أن 1.65 مليون راكب من هؤلاء يستقلون المترو من خلال تذاكر مفردة قيمتها جنيه، والباقى يستقل المترو من خلال اشتراكات سنوية وربع سنوية.


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