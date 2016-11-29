وزير خارجية الكويت يؤكد عمق علاقات بلاده ودولة الإمارات العربية

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أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الكويتى أن العلاقات الأخوية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية مميزة وجذورها راسخة ومتجذرة برعاية قيادتى البلدين وحرص الشعبين.

وأعرب الشيخ صباح الخالد - فى تصريحات مساء الاثنين، عقب مشاركته فى حفل السفارة الإماراتية لدى الكويت بالعيد الوطنى للإمارات - عن أسمى آيات التهانى والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتى بهذه المناسبة.

وقال إن العالم أجمع ينظر إلى الإمارات بعين الإعجاب لما وصلت إليه من تقدم فى العديد من المجالات وفى مدة زمنية قصيرة ، لافتًا إلى أن الإمارات ضربت للعالم مثالاً يحتذى فى التنمية والتقدم فى شتى المجالات.

وعبر عن الفخر والاعتزاز بالنهضة الكبيرة فى الإمارات ، مؤكدًا أهمية هذه التجربة فى مسيرتنا الخليجية والعربية، كما أعرب الشيخ صباح الخالد عن أطيب التمنيات بالتوفيق لشعب الإمارات ومزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله، عن أطيب التهانى والتبريكات لدولة الإمارات العربية المتحدة بالعيد الوطني، متمنيًا للأشقاء فى الإمارات كل التقدم والازدهار.

وقال الجارالله - فى تصريحات، عقب الحفل - إن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيلتقون فى العاصمة البحرينية المنامة فى السادس من شهر ديسمبر المقبل "ونحن نتطلع بتفاؤل وأمل إلى هذه القمة".