أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ضبط مراهق يمارس التفحيط في ميادين الأطفال بعنيزة

Google+ Print
ضبط مراهق يمارس التفحيط في ميادين الأطفال بعنيزة ضبط مراهق يمارس التفحيط في ميادين الأطفال بعنيزة

توصلت بلدية محافظة عنيزة بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة إلى مراهق مارس التفحيط في عدد من ميادين الأحياء المخصصة للترفيه وألعاب الأطفال.

حيث داوم هذا المراهق على الدخول بسيارته إلى هذه الميادين والتفحيط فيها متلفاً الزرع الصناعي وممزقًا الفُرش الموضوعة لتجميل وتحسين ميادين الأحياء. وتوصلت إدارة المرور إلى المفحط خلال خمس ساعات تقريباً، ما يعد إنجازاً أمنياً يضاف إلى سلسلة الإنجازات الأمنية المتعاقبة. وأشار رئيس بلدية عنيزة م. عبدالعزيز البسام إلى أن البلدية حرصت على الوصول إلى المتسبب في إتلاف الزروع الصناعية، والإضرار بالممتلكات والمرافق العامة، بالإضافة إلى حرمان المواطنين من التمتع بهذه الميادين الذي أوجدت من أجلهم، فضلاً عن تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية