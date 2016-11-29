ضبط مراهق يمارس التفحيط في ميادين الأطفال بعنيزة

توصلت بلدية محافظة عنيزة بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة إلى مراهق مارس التفحيط في عدد من ميادين الأحياء المخصصة للترفيه وألعاب الأطفال.

حيث داوم هذا المراهق على الدخول بسيارته إلى هذه الميادين والتفحيط فيها متلفاً الزرع الصناعي وممزقًا الفُرش الموضوعة لتجميل وتحسين ميادين الأحياء. وتوصلت إدارة المرور إلى المفحط خلال خمس ساعات تقريباً، ما يعد إنجازاً أمنياً يضاف إلى سلسلة الإنجازات الأمنية المتعاقبة. وأشار رئيس بلدية عنيزة م. عبدالعزيز البسام إلى أن البلدية حرصت على الوصول إلى المتسبب في إتلاف الزروع الصناعية، والإضرار بالممتلكات والمرافق العامة، بالإضافة إلى حرمان المواطنين من التمتع بهذه الميادين الذي أوجدت من أجلهم، فضلاً عن تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.