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«الجوازات» تنفذ أكثر من 23 مليون عملية عبر نظامي «أبشر» و«مقيم»

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نفذت المديرية العامة للجوازات خلال العام الماضي أكثر من 23 مليون عملية عبر خدماتها الإلكترونية من خلال نظامي (أبشر ومقيم) وقد بلغت العمليات الخاصة بالخدمات الإلكترونية للمديرية العامة للجوازات التي تم تنفيذها عن طريق بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" (14,977,277) عملية فيما بلغت العمليات التي تم تنفيذها بواسطة نظام مقيم (8,622,111) عملية.

الجدير بالذكر أن نظام أبشر يقدم أكثر من 15 خدمة إلكترونية للمديرية العامة للجوازات بينما يقدم نظام مقيم أكثر من 8 خدمات للمستفيدين، ويشمل نظام أبشر الأفراد والمؤسسات التي عدد عمالتها أقل من 100 عامل، في حين يشمل نظام مقيم الشركات التي عدد عمالتها 100 عامل فأكثر.

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