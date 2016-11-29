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أمانة الرياض تفوز بثلاث جوائز دولية في مجال التقنية

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أمانة الرياض تفوز بثلاث جوائز دولية في مجال التقنية أمانة الرياض تفوز بثلاث جوائز دولية في مجال التقنية

توجت أمانة منطقة الرياض جهودها المتواصلة في مجالات التقنية بحصول الأمانة على ثلاث جوائز خليجية وعربية وشرق أوسطية تمثلت في جائزة (.GOV) "لأفضل المبادرات في خدمة العملاء وجائزة "درع الذكية" والتي تنظمها اكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية وجائزة "الشرق الأوسط لتميز المدن والبلديات". وأوضح مدير تقنية المعلومات والخدمات الالكترونية بأمانة الرياض م. عواض العتيبي، أنه انطلاقاً من حرص أمين أمانة منطقة الرياض م. إبراهيم السلطان على تطوير خدمات الأمانة ورفع مستوى جودتها لمواكبة التطور في مجال تقنية المعلومات تبنت الأمانة وضع خطتها الاستراتيجية للتحول الإلكتروني من خلال منهجيات علمية وأهداف استراتيجية متكاملة لتحقيق رؤيتها ورسالتها لخدمة الوطن والمواطنين. وأضاف أن مشروع الخطة الذي اعدته ادارة تقنية المعلومات والخدمات الالكترونية إلى تطوير السياسات وأطر حوكمة الخدمات والعمل على تبسيط الإجراءات داخل البلديات وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر عدد من القنوات مثل بوابة الخدمات الإلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية وتطبيقات الهواتف الذكية من أجل تعزيز مستوى الخدمات التي تقدمها للمستفيدين (أفراد، قطاع أعمال، قطاع حكومي)، الأمر الذي يتواكب مع النمو الكبير الذي تشهده مدينة الرياض في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وبين م. العتيبي أن الأمانة بدأت في تنفيذ خطتها من خلال تطوير بنيتها التحتية وخدماتها الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وقطاع الاعمال، مشيراً إلى أن هذه الجوائز تؤكد حجم الجهود التي يبذلها كافة العاملين في أمانة منطقة الرياض لخدمة الوطن والمواطنين من خلال العمل الجاد والدؤوب من أجل رفع مستوى جودة خدماتها وتطويرها وفق أفضل المعايير العالمية في مجال تقنية المعلومات.

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