عيادة طب الأسنان بالزعتري تتعامل مع 137 لاجئاً سورياً

قدمت عيادة طب الأسنان التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري العلاج السني لـ 137 مراجع من الأشقاء السوريين، حيث تم تقديم العلاج المناسب لهم بعد تشخيص حالتهم المرضية من قبل أطباء الاختصاص وذلك ضمن الأسبوع 203 من بدء عمل العيادات التخصصية السعودية في المخيم.

وتتوافر في عيادة طب الأسنان التقنية العالية والمعدات الطبية المتميزة يتم من خلالها تقديم أفضل علاج يتناسب مع الحالات المرضية التي تتعامل معها من خلال تحديد التشخيص الدقيق والمناسب للحالة المرضية وبالتالي معالجة المرض بالشكل الصحيح والمطلوب وهو ماجعل عيادات طب الأسنان التابعة للعيادات السعودية تحظى بقدر عالي من الثقة من قبل المراجعين.

وأوضح طبيب الأسنان في العيادات التخصصية السعودية د. محمد عوض الفارس، أن العيادات التخصصية السعودية عمل وبشكل مستمر على تطوير المنظومة العلاجية فيها وذلك من خلال اتباع كل ما هو جديد في عالم طب الأسنان والذي ينعكس بشكل كبير على الكفاءة في أداء الواجب الإنساني الذي يهدف إلى تقديم أفضل سبل الراحة للمريض خصوصاً في بيئة اللجوء داخل المخيمات، مضيفاً أن عيادة طب الأسنان تتعامل مع كافة الحالات المرضيه وتقوم بتقديم الخدمات اللازمه لها بما يتناسب مع كل حالة.

من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة السعودية تحرص على تقديم أفضل الخدمات الإنسانية للأشقاء السوريين وتوفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم حيث تسعى بشكل مستمر إلى توفير كادر طبي متميز قادر على تقديم الخدمات الطبية المتميزة بالإضافة إلى المعدات والأجهزة الطبية المتطورة وذلك بهدف توفير كافة الخدمات اللازمة للأشقاء اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء.