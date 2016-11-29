أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«لقاء إنجاز السنوي».. منصة لرائدات الأعمال بجامعة الملك سعود

Google+ Print

نظمت جامعة الملك سعود في المدينة الجامعية للطالبات "لقاء إنجاز السنوي" لعرض آخر ما توصلت له إنجازات الجامعة لتصبح علامة فارقة بين الجامعات ومنصة تبحث عنها رائدات الأعمال من أجل تطوير مهارتهن، حيث يعد هذا الحراك التحفيزي اتباع لنهج التحول الوطني والرؤية المستقبلية لجامعة الملك سعود والتي تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية والتميز في بناء المجتمع. وأكدت مديرة إدارة التخطيط والبرامج والمشروعات ورئيسة اللجنة المنظمة للقاء إنجاز مشاعل المشاري: أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على محطات النجاح في العام المنصرم ويرسخ العملية الانتاجية، حيث يتم استعراض ما تم إنجازه من مشروعات والتفكير حول مستجدات الحاضر وتحديات المستقبل، ويتركز لقاء هذا العام على تمكين المنسوبات من الكادر الإداري وعضوات هيئة التدريس من تبادل الأفكار وتطوير مهاراتهن من خلال المعرض الذي يضم كافة الكليات والعمادات والإدارات الخدمية وسيتم استعراض كافة الانجازات والوقوف على محطات النجاح لتطوير الأعمال داخل الجامعة.

الجدير بالذكر أن منهجية جامعة الملك سعود تبلورت في برامجها وخططها ومشروعاتها المتقدمة لتواكب التطور الوطني في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وفي ظل التحول الوطني على مختلف مستوياته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية