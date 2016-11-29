«لقاء إنجاز السنوي».. منصة لرائدات الأعمال بجامعة الملك سعود

نظمت جامعة الملك سعود في المدينة الجامعية للطالبات "لقاء إنجاز السنوي" لعرض آخر ما توصلت له إنجازات الجامعة لتصبح علامة فارقة بين الجامعات السعودية ومنصة تبحث عنها رائدات الأعمال من أجل تطوير مهارتهن، حيث يعد هذا الحراك التحفيزي اتباع لنهج التحول الوطني والرؤية المستقبلية لجامعة الملك سعود والتي تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية والتميز في بناء المجتمع. وأكدت مديرة إدارة التخطيط والبرامج والمشروعات ورئيسة اللجنة المنظمة للقاء إنجاز مشاعل المشاري: أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على محطات النجاح في العام المنصرم ويرسخ العملية الانتاجية، حيث يتم استعراض ما تم إنجازه من مشروعات والتفكير حول مستجدات الحاضر وتحديات المستقبل، ويتركز لقاء هذا العام على تمكين المنسوبات من الكادر الإداري وعضوات هيئة التدريس من تبادل الأفكار وتطوير مهاراتهن من خلال المعرض الذي يضم كافة الكليات والعمادات والإدارات الخدمية وسيتم استعراض كافة الانجازات والوقوف على محطات النجاح لتطوير الأعمال داخل الجامعة.

الجدير بالذكر أن منهجية جامعة الملك سعود تبلورت في برامجها وخططها ومشروعاتها المتقدمة لتواكب التطور الوطني في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وفي ظل التحول الوطني على مختلف مستوياته.