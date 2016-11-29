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خادم الحرمين يتسلم دعوة من ملكالبحرين للمشاركة في القمة الخليجية

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خادم الحرمين متسلماً دعوة الملك حمد بن عيسى

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- دعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين للمشاركة في الدورة 37 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقادها في البحرين.

وقام بتسليم الدعوة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر العزيزية في الخبر أمس.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي.

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الملك سلمان متحدثاً إلى الشيخ حمود آل خليفة

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