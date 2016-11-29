خادم الحرمين: بلدنا في أمن واطمئنان.. والمواطنون مجتمعون على الحق

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر العزيزية في الخبر أمس عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة الشرقية.

وقال خادم الحرمين: أنا سعيد أن أكون بينكم هذا اليوم لنحتفل بما ترونه من مشاريع تخدم بلادنا ومواطنينا، نحمد الله عز وجل الذي أعطانا هذه الثروة، وقبلها الاستقرار والأمن. هذه بلاد الحرمين، نتشرف جميعاً أن نخدمها، والحمد لله بلدنا في كل أنحائه في أمن واطمئنان ورخاء، والمواطنون مجتمعون على الحق.

وأضاف نسأل الله عز وجل أن يرحم من أقام هذه الدولة ومن عملوا معه في هذه المنطقة، عبدالله بن جلوي، أو سعود بن جلوي، أو أبناءهم كلهم، نقول الحمد لله نحن دولة تخدم الإسلام وتخدم الحرمين الشريفين، ونخدم بلادنا ومواطنينا بمسؤولية نتحملها ونعتز بها، وأرجو من أي مواطن له ملاحظة أن يبلغني إياها.

المملكة ماضية لتحقيق كل ما يعزز الرخاء والازدهار.. والمشروعات الخيرة ستعطي ثمرتها تطوراً ونماءً ورخاءً

ودشن خادم الحرمين مشروعات وزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومشروعات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ودشن مشروعات وزارة التعليم، ومشروعات وزارة النقل في المنطقة الشرقية. وتشرف وزير التعليم بإعلان موافقة خادم الحرمين بتسمية جامعة الدمام باسم جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، تخليداً لذكرى الإمام عبدالرحمن الفيصل والد المؤسس الملك عبدالعزيز (رحمهما الله).

إلى ذلك رأسَ خادم الحرمين الشريفين أمس جلسة مجلس الوزراء، وتوجه خادم الحرمين بالشكر والثناء لله عز وجل على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى والتي تنعم بها المملكة وهيأتها لتحقيق المزيد من التطور والتنمية الشاملة في جميع أرجائها.

الملك ترأسَ مجلس الوزراء.. ودشن مشروعات تنموية بالشرقية.. ويضع الحجر الأساس ويفتتح 242 مشروعاً بالجبيل.. اليوم

وقال -حفظه الله- إن ما نعيشه اليوم في المنطقة الشرقية من إرساء وافتتاح العديد من المشروعات الخيرة هو جزء من منظومة تعيشها هذه البلاد بأكملها، وستجني ثمرتها تطوراً ونماءً ورخاءً، مشدداً على أن المملكة ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن وازدهار الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره.. والتيسير على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات التي تكفل له حياة كريمة.

إلى ذلك يرعى الملك سلمان بن عبدالعزيز الحفل الذي تقيمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركات أرامكو السعودية وسابك ومرافق وعدد من شركات القطاع الخاص اليوم في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية حيث يتفضل -أيده الله- بوضع حجر الأساس وتدشين عدد من المشروعات العملاقة.

وقال الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن خادم الحرمين سيتفضل بوضع حجر أساس وتدشين مشروعات عملاقة يبلغ عددها 242 مشروعاً بقيمة إجمالية تربو على 216 مليار ريال.

خادم الحرمين يدشن عدداً من المشروعات بالشرقية