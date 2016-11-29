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تحديد أولويات برامج ومشروعات التخصيص

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء امس في قصر العزيزية بالخبر، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها مستجدات برامج التخصيص وتحديد أولوياتها ودراسة الأطر التشريعية والنظامية اللازمة لإنجاح عمليات التخصيص والبرامج والمشروعات التي سيتم تخصيصها.

واطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول برنامج إنشاء المركز الوطني للتخصيص متضمناً دور المركز ومهامة.

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