رسميا.. البلتاجى يعلن التشكيل الجديد للجنة الحكام بعد جلسة أبو ريدة

كتب- عادل عقل

أعلن رضا البلتاجى التشكيل النهائى للجنة الحكام الرئيسية بعد الجلسة الثلاثية بمشروع الهدف مع كل من هانى أبوريدة رئيس مجلس الجبلاية وعصام عبد الفتاح عضو المجلس وضم التشكيل كلا من وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى وعزب حجاج سكرتير.

وأضاف البلتاجى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة النهار: إنه طلب من مجلس إدارة اتحاد الكرة أن يكون عدد أعضاء اللجنة محدود.

تابع البلتاجى أن تشكيل ادارة التطوير يشمل وجيه أحمد رئيسا بالإضافة إلى كل من مجدى رزق ووليد شعبان وتامر درى سيد مراد وحمدى القاضى كأعضاء.

وقال البلتاجى إنه ليس لديه أى مشاكل مع أحد من أسرة التحكيم وتربطه علاقة طيبة بالجميع، نافيا الهجوم على جمال الغندور رئيس اللجنة السابق وناصر عباس نائب رئيس لجنة التطوير السابق.