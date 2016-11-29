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حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لـــ «طرق دبي»

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اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 64 لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ونصّ القرار على أن يكون للمدير العام ورئيس مجلس مديري الهيئة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المُعتمد بموجب أحكامه.

ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2016 الخاص باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات، كما يُلغى أي نص في أي قرارٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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