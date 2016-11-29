حاكما الفجيرة ورأس الخيمة يشهدان زفاف فيصل بن سعود القاسمي

شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أول من أمس، الاحتفال الشعبي الذي أقيم بمناسبة زفاف الشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي إلى كريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

كما حضر الاحتفال، الذي أقيم بمركز دبي التجاري، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة.

والشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ محمد بن حمدان آل نهيان.

والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

والشيخ عبد الله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ سالم بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، نائب المدير العام لشركة أسمنت الاتحاد برأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي.

والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن عبد الله بن حميد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، وأعيان ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات، وحشد من المدعوين.

وقدمت فرقة عيالة العين مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة لأفراح القواسم وآل مكتوم.