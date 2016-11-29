منى بوسمرة: نشعر بالفخر لأننا حققنا قفزة نوعية على صعيد القراءة

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صحيفة «البيان» بجائزة «أفضل صحيفة في التغطيات الإعلامية الخاصة بالقراءة»، حيث تسلّمت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول في الصحيفة، الجائزة من سموه.

وجاء تكريم «البيان» بفضل دورها النشيط في دعم مبادرات عام القراءة، حيث حققت أكبر قدر من التغطيات على مستوى الصحف في الدولة، بما في ذلك مبادرات وصفحات متخصصة للأسر والشباب وتحقيقات ولقاءات شاملة حيث بلغ عدد المقالات والتقارير والتحقيقات المنشورة فيها للفعاليات والأنشطة الخاصة بعام القراءة 1992 مادة.

وعلّقت منى بوسمرة على فوز «البيان» بهذا التكريم بقولها: «نفخر بأن تحظى الصحيفة بهذا التقدير الرفيع عن دورها في دعم إحدى أبرز المبادرات الوطنية، حيث حققت الصحيفة فارقاً واضحاً في عام القراءة، من خلال ما طرحته من مبادرات كانت الأبرز في الساحة الإعلامية، انطلاقاً من دورها كصحيفة وطنية رائدة».

وأضافت منى بوسمرة: «حرصنا على أن تتسم تغطيتنا لمبادرات عام القراءة بالعمق والشمولية، لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لقيادتنا الرشيدة في هذا المجال، ونفخر بنجاحنا في تحقيق قفزة نوعية على صعيد القراءة، من خلال ربط المجتمع بالكتاب، عبر واقع ملموس اقتربنا فيه من عالم الأسرة بكل أفرادها، وأعطينا لكل فرد من أفرادها ما يرضي مذاقه ورقياً وإلكترونياً».

وقالت: «نحن حريصون على مواصلة جهودنا، للمساهمة بفعالية في بناء مجتمع قارئ يرقى بالعلم ويكبر بالمعرفة، وترسيخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها «البيان»، وهو ما يتجسد بحصولها على هذا التقدير الرفيع بهذه المناسبة الوطنية المهمة، وحصولها على وسام غالٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأنها كانت من أوائل داعمي القراءة، ومن أكثرهم نشاطاً وتأثيراً في هذا المجال».

وأضافت منى بوسمرة: «أن التكريم يحفزنا نحو مزيد من العمل، وبذل المزيد من الجهود، للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد في ظل قيادتها الرشيدة».