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محمد بن راشد يتسلم دعوة لرئيس الدولة للقمة الخليجية

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، محمد بن حمد صقر المعاودة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة.

ونقل السفير، خلال اللقاء، رسالة تتضمن دعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، لحضور القمة الـ37 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في المنامة يومي 6 و7 ديسمبر المقبل.

حضر اللقاء معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

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