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"التموين" تضبط بقالاً استولى على 7 أطنان سكر وأرز لبيعها بالسوق السوداء

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"التموين" تضبط بقالاً استولى على 7 أطنان سكر وأرز لبيعها بالسوق السوداء "التموين" تضبط بقالاً استولى على 7 أطنان سكر وأرز لبيعها بالسوق السوداء

>كتبت سماح لبيب

تمكنت الإدارة العامة لمباحث من ضبط بقال تموينى، حجب السلع التموينية المدعمة عن المواطنين المستحقين للدعم على البطاقات التموينية، واتخذ مقرًا لتخزين هذه السلع بمخزن فى سبيل بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وأكدت بيانات الحملة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخه منها، أن السلع الذى استولى عليها تضمنت 4 أطنان سكر تموينى مدون عليه "فرست"، و3 آلاف و200 طن أرز تموينى، إضافة إلى 5 آلاف و528 عبوة زيت تموينى، وجميع هذه السلع مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية التى يمنع بيعها إلا فيما خصصت له وفقًا للقانون.

 

وأكدت بيانات الحملة، أنه تم التحفظ على جميع السلع من مقر المخزن بمنطقة القديمة، والقبض على البقال التموينى، وتأتى هذه الحملات ضمن توجيه اللواء حسنى ذكى رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، لتكثيف الحملات على الأسواق خلال فترة أزمات نقص السلع وارتفاع الأسعار.


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مصر 365

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