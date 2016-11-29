سقوط أخطر تشكيل عصابى لسرقة التوك توك بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة التوك توك بالطرق العامة، عن طريق استدراج قائدى الدراجات البخارية بدعوى توصيلهم.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

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كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث شرطة بدر، برئاسة الرائد إسلام قطب رئيس المباحث، مفادها قيام كل من "أحمد م أ" عاطل، و "إسلام ف ن" عاطل، و "رسلان ى ر" عاطل، ومقيمين قرية عمر مكرم مركز بدر، و "إسلام ا أ" عاطل، ومقيم قرية عمر شاهين مركز بدر.

بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة التوك توك بالطرق العامة،عن طريق استدراج قائدى الدراجات البخارية بدعوى توصيلهم وحال سيرهم بالطريق، يقوم أحدهم بتهديد قائدها بسلاح أبيض والاستيلاء عليها كرهاً عنه، متخذين من دائرة مركز بدر والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبط جميع المتهمين عدا الرابع، وبمواجهتهم اعترافوا بقيامهم بارتكاب 8 وقائع .

تمكن العميد خالد غانم رئيس فرع ضبط جميع الدرجات بإرشاد المتهمين المضبوطين وبعرضها على مالكيها، تعرف كل منهم على ما يخصه، وجارى تحرير المحضر اللازم و العرض النيابة العامة.